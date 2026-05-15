Calendario scolastico Marche 2026 27 lezioni dal 14 settembre Delibera

L’anno scolastico 202627 nelle Marche prenderà il via lunedì 14 settembre, come stabilito dalla recente delibera. La data riguarda tutti gli ordini di scuola, dalla materna alle superiori. La decisione è stata ufficializzata e comunicata alle istituzioni scolastiche della regione. La ripresa delle lezioni è prevista per quella stessa giornata, segnando l’inizio del nuovo anno scolastico per studenti e docenti. La scelta della data è stata condivisa con i rappresentanti delle scuole locali.

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