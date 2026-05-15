Calendario scolastico Marche 2026 27 lezioni dal 14 settembre Delibera
L’anno scolastico 202627 nelle Marche prenderà il via lunedì 14 settembre, come stabilito dalla recente delibera. La data riguarda tutti gli ordini di scuola, dalla materna alle superiori. La decisione è stata ufficializzata e comunicata alle istituzioni scolastiche della regione. La ripresa delle lezioni è prevista per quella stessa giornata, segnando l’inizio del nuovo anno scolastico per studenti e docenti. La scelta della data è stata condivisa con i rappresentanti delle scuole locali.
Nelle Marche l’anno scolastico 202627 inizierà lunedì 14 settembre 2026 per tutti gli ordini di scuola. Le attività didattiche si concluderanno sabato 5 giugno 2027 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre nelle scuole dell’infanzia proseguiranno fino a mercoledì 30 giugno 2027. L'articolo Calendario scolastico Marche 202627, lezioni dal 14 settembre. Delibera. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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