Calendario scolastico Marche 2026 27 lezioni dal 14 settembre
L’anno scolastico 202627 nelle Marche inizierà lunedì 14 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La data di apertura delle lezioni è stata comunicata ufficialmente e riguarda le scuole pubbliche e private della regione. Non sono state ancora pubblicate eventuali variazioni o dettagli sul calendario, ma la data di inizio rimane fissata per metà settembre. La fine delle lezioni e altre tappe del calendario saranno pubblicate successivamente.
Nelle Marche l’anno scolastico 202627 inizierà lunedì 14 settembre 2026 per tutti gli ordini di scuola. Le attività didattiche si concluderanno sabato 5 giugno 2027 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre nelle scuole dell’infanzia proseguiranno fino a mercoledì 30 giugno 2027. L'articolo Calendario scolastico Marche 202627, lezioni dal 14 settembre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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