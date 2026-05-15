Calciotto 2026 | scendono in campo duecento studenti vastesi e frentani

Da chietitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di maggio si svolgeranno i tornei di calcio a 7 organizzati dallo C.S.A.In. Abruzzo, coinvolgendo quest’anno circa duecento studenti provenienti dalle scuole superiori di due aree regionali. La competizione vede la partecipazione di squadre provenienti dal Vastese e dalla Frentania, che scenderanno in campo per diverse giornate di gioco. L’evento, giunto alla sua edizione annuale, rappresenta un appuntamento consolidato tra gli studenti delle aree interessate.

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Tornano anche quest'anno i tornei di calcio a 7 organizzati, nel mese di maggio, dallo C.S.A.In. (Centri sportivi aziendali e industriali) Abruzzo, e che vedranno impegnati gli studenti delle scuole medie superiori del Vastese e della Frentania.Si comincia venerdì 15 maggio al campo sportivo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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