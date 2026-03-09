Referendum 2026 | Nordio e Palamara scendono in campo

Apertura delle urne il 22 e 23 marzo 2026 per il referendum sulla giustizia. Nordio e Palamara sono intervenuti pubblicamente in questa fase preparatoria. Il voto interesserà temi legati al sistema giudiziario italiano e coinvolgerà gli elettori di tutta Italia. La consultazione si inserisce in un calendario elettorale complesso che promette di avere ripercussioni significative sui prossimi mesi.

La primavera del 2026 si apre con un calendario elettorale denso e carico di implicazioni per il sistema giudiziario italiano, segnato dall’arrivo imminente del referendum sulla giustizia fissato per i giorni 22 e 23 marzo. Il territorio aretino e il Valdarno diventano il palcoscenico principale dove si giocano le carte tra chi sostiene la riforma e chi vi si oppone, con incontri pubblici che vedono protagonisti come Carlo Nordio e Luca Palamara scendere in campo. Non si tratta solo di una consultazione popolare, ma di uno scontro ideologico che coinvolge magistrati, avvocati, politici e comitati locali, tutti impegnati a preparare l’elettorato per le scelte decisive dei prossimi due giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

