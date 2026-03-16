Calciomercato Torino | lascerà i granata in estate Futuro già definito svelato il piano del club per questo giocatore Tutti i dettagli

Il Torino ha annunciato che un giocatore lascerà la squadra in estate, con il suo futuro già deciso e il piano del club ben definito. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un calciatore che non farà più parte della rosa nella prossima stagione. Tutti i dettagli sul trasferimento e le tempistiche sono stati resi noti dal club.

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