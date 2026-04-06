Calciomercato quattro colpi al top per vincere | Milan ecco quale deve essere il tuo piano

Durante il calciomercato estivo, il Milan sta valutando diverse mosse per rafforzare la rosa e puntare a obiettivi importanti. Tra le operazioni in corso, si parla di acquisti mirati per rinforzare il reparto offensivo, difensivo, e il centrocampo. La squadra sta monitorando alcuni profili di giocatori stranieri e italiani, con l’obiettivo di perfezionare il roster in vista della prossima stagione. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il Milan sfiderà questa sera il Napoli: 31^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Partita che vale più per il secondo posto che per il primo vista la vittoria dell'Inter contro la Roma che ha riportato i nerazzurri a 9 punti dal Diavolo. Se la dirigenza del Milan vorrà vincere davvero o comunque provarci davvero dovrà puntare a un calciomercato importante. Ecco i colpi che potrebbero servire ad Allegri in estate. Partiamo con il reparto arretrato: che sia difesa a quattro o difesa a tre al Milan di Massimiliano Allegri servirà un colpo davvero importante. Un centrale di difesa che possa amalgamarsi al meglio con i giocatori già presenti in rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, quattro colpi al top per vincere: Milan ecco quale deve essere il tuo piano Milan, attaccante cercasi. L’esperto di calciomercato rivela: “C’è un piano chiaro”. Ecco qualeCalciomercato Milan, continua la sessione invernale per i rossoneri che potrebbero muoversi ancora in queste ultime settimane, magari cercando... Juve-Spalletti: il piano per il rinnovo e i quattro colpi topVertice alla Continassa per il futuro del tecnico: mirino su Tonali, Bernardo Silva e il ritorno di fiamma per Kolo Muani. Temi più discussi: Ha segnato al Real Madrid al Bernabeu, ufficiale il futuro dell'ex Inter; Inter, per la difesa torna di moda il nome di Leoni: l'idea per strapparlo al Liverpool; Il piano della Juve per lo scudetto: tutti nomi in lista per fare il salto di qualità; Calciomercato Inter, i 4 acquisti più vicini secondo i bookmaker. Calciomercato, i 10 colpi da aspettarsi nelle ultime 48 oreManca ormai sempre meno alla chiusura della finestra invernale di calciomercato. Lo stop alle trattative per la sessione di gennaio – che per quest`anno ha sforato. calciomercato.com Ultimi giorni di Calciomercato: alcuni i colpi e le trattative in corsoLa sessione invernale di calciomercato entra nella sua fase più calda: in Italia, infatti, la finestra si chiuderà il 2 febbraio, e nei prossimi giorni sono attesi gli ultimi incastri tra prestiti, ... tuttomercatoweb.com #Milan, obiettivo #Goretzka: ecco come sta andando la sua stagione. Minuti e numeri #SempreMilan #calciomercato x.com #Bennacer non gioca: riscatto difficile. #Chukwueze a un passo dall'addio. Ecco il #Milan in prestito #calciomercato #SempreMilan. I dettagli nei commenti. facebook