Calciomercato Juve | da Alisson a Vicario passando per De Gea Il punto sulla porta dei bianconeri per la prossima stagione

La Juventus sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione. La società ha preso contatti con il brasiliano Alisson, ma sta considerando anche il portiere inglese De Gea e il nazionale italiano Vicario. Le trattative sono in corso e il club sta analizzando le varie possibilità per rinforzare la propria porta prima dell'apertura del mercato estivo.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, la dirigenza prepara la rivoluzione estiva tra i pali sondando Alisson e le piste alternative che portano a De Gea e Vicario. Il mercato estivo promette una clamorosa rivoluzione tra i pali. La Juventus saluterà con ogni probabilità almeno uno tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin, se non addirittura tutti e due gli attuali tesserati. Per questo delicato motivo, la dirigenza lavora incessantemente per trovare un nuovo sostituto all’altezza. Il profilo in pole position resta fermamente quello di Alisson: il brasiliano rappresenta la assoluta priorità per innalzare il tasso tecnico del pacchetto arretrato e garantire estrema sicurezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: da Alisson a Vicario, passando per De Gea. Il punto sulla porta dei bianconeri per la prossima stagione Notizie correlate Calciomercato Juve, caccia al nuovo portiere: da Alisson a De Gea, pro e contro degli obiettivi e la lista aggiornatadi Luca FiorettiCalciomercato Juve: le strategie per blindare la porta con i vertici che valutano attentamente svariati profili per il prossimo... Alisson Juve, l’obiettivo dei bianconeri per la porta starà fuori fino a fine stagione! Il comunicato del Liverpooldi Luca FiorettiAlisson Juve, gli aggiornamenti del Liverpool sulle condizioni del giocatore e le inevitabili ripercussioni sulle future strategie di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva; Alisson apre alla Juventus, il sogno può diventare realtà. Lo scenario; Juventus, si tratta per Alisson con il Liverpool: chiesto lo sconto sul cartellino dopo il sì del portiere, le cifre. Spalletti lo vuole per l’istant team che deve vincere; Calciomercato Juve – Accordo fatto per Alisson, si accende il sogno Bernardo Silva. Calciomercato Juventus, Di Gregorio rimane in bianconero a fare da secondo a uno tra Alisson e De Gea? L’ipotesiCalciomercato Juventus. Il futuro della porta bianconera è destinato a cambiare radicalmente in vista della prossima stagione. Michele Di Gregorio è riuscito ... news-sports.it Calciomercato Juventus: Alisson nuovo numero unoLa Juventus vuole ricostruire uno zoccolo duro fatto di giocatori d'esperienza e il tutto dovrà ripartire dal ruolo del portiere. calcioline.com Rashford non vuole tornare allo United ed è pronto a tagliarsi lo stipendio: la Juve resta alla finestra. #Rashford #Juve #Calciomercato #Spalletti #juventusnews24 - facebook.com facebook Calciomercato #Juve live Le news x.com