Calciomercato Inter LIVE | Dumfries riflette sul futuro Ecco i nerazzurri che saranno ceduti in estate
In attesa di novità ufficiali, si susseguono aggiornamenti sul calciomercato dell’Inter. Tra le voci più discusse, il futuro di un esterno che sta valutando le offerte ricevute, mentre i dirigenti stanno definendo alcune cessioni per la prossima sessione estiva. Sono emerse indiscrezioni su trattative in corso e incontri tra le parti coinvolte, con alcuni affari ormai chiusi o in fase di definizione. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che continuano a emergere in tempo reale.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 15 MAGGIO Mercato Inter, quale sarà il futuro di Dumfries? Dall’interesse della Premier League al piano nerazzurro: i dettagli. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Dumfries decisivo per l'Inter, ma il futuro è un rebus: c'è una clausola da 25 milioni! https://www.internews24.com/mercato-inter-futuro-dumfries-cessione-dettagli/ #Inter #Dumfries #Calciomercato #SerieA facebook
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