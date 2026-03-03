Durante il calciomercato, l'Arsenal ha manifestato interesse per Pio Esposito, attaccante dell'Inter. In vista della prossima sessione di trasferimenti, si prevede che cinque calciatori lasceranno il club. La Redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui su trattative, incontri e affari conclusi in tempo reale.

Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. Ed ora è crisi! Inter... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: L’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Arsenal su Pio Esposito, Ausilio e Marotta preparano il rinnovo

Ultimissime Inter LIVE: Assalto dell’Arsenal per Pio Esposito. In estate sono cinque i giocatori a dire addioMercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Mercato Inter, Bastoni...

I TIFOSI DELLARSENAL SONO TUTTI PAZZI PER PIO ESPOSITO #calcio #inter #arsenal #pioesposito

Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter

Temi più discussi: Inter-Bodo/Glimt: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Serie A, Lecce-Inter LIVE: le probabili formazioni; Como-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter-Genoa: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Calciomercato, vuole tornare all’Inter a 3 anni dalla cessioneIl calciomercato dell'Inter registra la voglia di Onana di tornare in nerazzurro. Ora è in prestito al Trabzonspor dal Manchester United ... interlive.it

Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile per BisseckIl mercato dell'Inter valuta la cessione di un titolare. Per Bisseck si è fatto avanti il Barcellona, che seguiva pure Bastoni ... interlive.it

Calciomercato Inter Duello con la Juve per… - facebook.com facebook

Dall'Inghilterra: anche il #Liverpool su #Bastoni, la posizione dell' #Inter sul #calciomercato calciomercato.com/liste/inter-ba… x.com