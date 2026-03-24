Calciomercato Inter Marotta e Ausilio guidano la rivoluzione estiva | due pilastri in uscita questi i nomi sul taccuino

Inter News 24 Calciomercato Inter, Barella e Bastoni, di fronte a proposte irrinunciabili, potrebbero essere sacrificati in estate. Questi gli obiettivi. Mentre la Nazionale di Gennaro Gattuso prepara la sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord, il calciomercato scuote le fondamenta dell’ Inter. La proprietà Oaktree e il DS Piero Ausilio si trovano di fronte a un bivio strategico: blindare i pilastri che hanno portato la squadra di Cristian Chivu attualmente a quota 69 punti o avviare un profondo ricambio generazionale per finanziare i colpi del futuro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, rivoluzione d’estate: Bastoni e Barella non sono più incedibili, servono 120 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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