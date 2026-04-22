Calciomercato Inter | focus su Josep Martinez

Durante le recenti sessioni di calciomercato, l’attenzione si è concentrata su Josep Martinez, portiere dell’Inter. In poche partite giocate, sono emersi alcuni punti di interesse, mentre un commento di Cristian Chivu ha attirato l’attenzione: ha detto che il portiere poteva avere più occasioni, ma conosce i motivi per cui non ha avuto molte chance in campo.

Poche partite ma tanti appunti utili. E quella frase criptica di Cristian Chivu, uno che non parla mai a caso: “Poteva avere più opportunità, ma sa i motivi per cui non ha giocato tanto“. Noti motivi extra-calcistici con ogni probabilità. In attesa di capire che cosa succederà tra i pali Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: focus su Josep Martinez ULTIM'ORA Inter-Como, Bastoni-Barcellona e CALHANOGLU Notizie correlate Pagelle Como Inter: Josep Martinez sicurezza, Pio e Frattesi in difficoltàCalciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo... Ottime letture e sicurezza: ora Josep Martinez può prendersi l’InterTra le tante note positive della vittoria di venerdì sera contro il Cagliari, c’è la prestazione molto convincente di Josep Martinez. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter, Giuseppe Marotta rassicura i tifosi: Rinnovo Cristian Chivu? Una formalità; Caso Bastoni, Ausilio risponde al Barcellona e alza un muro da 70 milioni; Calciomercato Inter, tentativo per Nico Paz con i soldi di Bastoni: la richiesta del Real Madrid; Futuro Bastoni? C’è una cosa certa che Ausilio non ha detto…. Inter-Como pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Inter-Como con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per la Semifinale di Coppa Italia. calciomercato.com Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosaL'Inter, con lo Scudetto ormai ad un passo, prepara il mercato estivo puntando sulle indicazioni di Chivu. Il tecnico rumeno in estate potrebbe cambiare modulo. Inter, il piano di Chivu: tre innesti e ... fantacalcio.it Calciomercato Roma, proseguono i contatti con Celik: Inter sullo sfondo in caso di mancato rinnovo: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Celik - facebook.com facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com