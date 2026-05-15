L'ultima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A si avvicina, con i risultati ormai decisi e le classifiche definitive. Le partite si disputeranno tra sabato e domenica, senza più variazioni possibili sui piazzamenti finali. La stagione 2025-2026 si chiuderà così con alcune formazioni già certe di qualificazioni e retrocessioni, mentre le squadre coinvolte si preparano a disputare le ultime partite senza più obiettivi di classifica.

Con tutte le caselle al proprio ordine, sarà semplicemente una passerella l’ultima giornata valida per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, pronta a vivere questo weekend il suo ultimo atto con i responsi già certi in una serie di match che si svolgeranno tra sabato e domenica. Riepiloghiamo la situazione: la Roma è già da diverso tempo Campione d’Italia, seguita da Inter e Juventus, con quest’ultima che si è anche assicurata aritmeticamente un posto in Champions League. In coda invece figura il Genoa, ormai certo della retrocessione, considerati i quattro punti di distanza rispetto alla penultima della classe, ovvero la Ternana. I fari saranno comunque puntati sulle giallorosse e sulle bianconere, le quali la prossima settimana si giocheranno la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile: la Serie A si prepara ad ultimo turno con le caselle principali già assegnate

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