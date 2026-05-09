Volley femminile - Serie C e D Ultimo turno | gare alla stessa ora Pantera prova a cambiare il destino

Oggi si chiude la regular season dei campionati regionali di volley femminile nelle serie C e D in Toscana. Le partite si svolgeranno tutte alla stessa ora, garantendo la contemporaneità, come avvenuto nella giornata precedente. La Pantera cerca di cambiare il proprio destino in un turno decisivo per le classifiche finali. Le gare sono programmate per lo stesso orario in tutti i gironi della regione.

Si chiude oggi la regular season dei campionati di volley regionali toscani. Le gare dei rispettivi gironi si giocheranno tutte oggi e allo stesso orario, per garantire la contemporaneità, così come per la scorsa giornata. Nel dettaglio, le nostre compagini di serie "C" giocheranno a partire dalle ore 21, mentre quelle di serie "D" dalle ore 18. In serie "C" sarà poco più di un allenamento la sfida che attende l’ACopLat Porcari questa sera, sul parquet amico, visto che le porcaresi si sono già conquistate i play-off, grazie al +6 sulla seconda classificata e se la vedranno contro La Bulletta, ultima con soli 2 punti. Anche nell’altro girone è nota da tempo la prima classificata, vale a dire l’Astra Chiusure Lampo: le due squadre saranno protagoniste del primo atto di post season che regalerà la prima promozione in "B2".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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