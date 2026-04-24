Nel diciannovesimo turno della Serie A femminile si affrontano due squadre con obiettivi diversi: una cerca punti per consolidare la posizione in classifica, l’altra lotta per evitare la retrocessione. La partita tra Juventus e Roma si svolge in un momento importante della stagione, con le due formazioni che cercano di ottenere un risultato utile. L’incontro rappresenta uno degli appuntamenti principali di questa fase del campionato.

La diciannovesima giornata della Serie A di calcio femminile segna uno snodo decisivo nella corsa finale al titolo e alla salvezza. Il campionato, tornato al girone unico a 12 squadre dopo l’esperimento delle poule, entra ora nella sua fase più delicata: il margine in classifica si assottiglia, la pressione cresce e ogni punto può risultare determinante. In vetta, la Roma guida con autorevolezza a quota 43, mantenendo un vantaggio significativo sull’ Inter, seconda a 37. Più staccata, ma ancora pienamente in corsa per un piazzamento europeo, la Juventus occupa il terzo gradino del podio con 32 punti. Alle loro spalle, la lotta per la parte alta della classifica resta apertissima, con Napoli, Milan e Lazio racchiuse in appena due lunghezze.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, match clou Juventus-Roma nel 19° turno di Serie A. Scontri decisivi per la salvezza

Supercoppa Italiana femminile, Juventus-Roma 2-1: gol e highlights

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