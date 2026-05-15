Calcio femminile e prevenzione il Ct Soncin incontra le giovani atlete abruzzesi

Si è conclusa all’Aquila la quarta edizione di “Gioca con noi, facciamo squadra”, un evento dedicato al calcio femminile e alla prevenzione. La giornata ha visto la partecipazione di giovani atlete e ha rappresentato un’occasione per promuovere lo sport come strumento educativo. La manifestazione è stata organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e con l’Ufficio scolastico regionale.

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