Calcio femminile e prevenzione il Ct Soncin incontra le giovani atlete abruzzesi
Si è conclusa all’Aquila la quarta edizione di “Gioca con noi, facciamo squadra”, un evento dedicato al calcio femminile e alla prevenzione. La giornata ha visto la partecipazione di giovani atlete e ha rappresentato un’occasione per promuovere lo sport come strumento educativo. La manifestazione è stata organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e con l’Ufficio scolastico regionale.
Una giornata dedicata al calcio femminile, allo sport come strumento educativo e alla prevenzione. Si è chiusa all’Aquila la quarta edizione di “Gioca con noi, facciamo squadra”, il progetto promosso dalla Lnd Abruzzo insieme al Settore giovanile e scolastico Figc, all’Ufficio scolastico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Andrea Soncin sarà ospite a L'Aquila per la giornata conclusiva di Gioca con noi, facciamo squadra. Un evento tra calcio femminile, scuola e prevenzione. Tutti i dettagli su lanotiziasportiva.com #CalcioFemminile lanotiziasportiva.com/?p=205036 x.com
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