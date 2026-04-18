LIVE Danimarca-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | pareggio stretto per le azzurre di Soncin

La partita tra Danimarca e Italia si è conclusa con un pareggio senza reti, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La gara si è svolta oggi, con un risultato che mantiene entrambe le squadre in corsa per la qualificazione. La cronaca in diretta si ferma qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento con noi.