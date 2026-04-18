LIVE Danimarca-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | pareggio stretto per le azzurre di Soncin
La partita tra Danimarca e Italia si è conclusa con un pareggio senza reti, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La gara si è svolta oggi, con un risultato che mantiene entrambe le squadre in corsa per la qualificazione. La cronaca in diretta si ferma qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento con noi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci fatto compagnia in questo evento sportivo. Buona continuazione di giornata a tutti! 16.56 L’Italia tornerà in campo il 6 maggio alle 18.00 contro la Serbia, un match importante per capire le possibilità che hanno o meno le azzurre di raggiungere il primo posto. Nel frattempo, è terminato sullo 0-0 il primo tempo tra Svezia e Serbia, con il pareggio che andrebbe benissimo alle nostre azzurre. 16.55 Bicchiere mezzo vuoto per le azzurre che non perdono un match importante ma che non riescono a vincere per poco, con diverse occasioni non sfruttate.🔗 Leggi su Oasport.it
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