Saetta frentana | 200 studenti pronti alla sfida sulla pista di Lanciano

A Lanciano, circa 200 studenti si preparano a sfidarsi sulla pista in un evento dedicato alla velocità. La competizione prevede l’assegnazione di un nuovo premio per la categoria speciale, con l’obiettivo di individuare la scuola più rapida. La gara attirerà l’attenzione di molti, mentre i partecipanti si confrontano in una sfida che mette alla prova le loro capacità di velocità.

? Punti chiave Chi vincerà il nuovo premio velocità speciale per la categoria speciale?. Quale scuola riuscirà a conquistare il titolo di più veloce?. Come cambierà il palmarès con l'introduzione della nuova categoria inclusiva?. Perché questa gara è collegata ai campionati nazionali di nuoto paralimpico?.? In Breve Oltre 200 studenti di 18 plessi di 9 istituti partecipano all'evento.. Gare per nati 2012, 2013 e 2014 con distanze tra 60 e 80 metri.. Nuovo premio velocità speciale per la categoria inclusiva legata alla Fisdir.. Progetto Oltre ogni limite anticipa i campionati nazionali di nuoto del 28 novembre.. Oltre 200 studenti di nove istituti comprensivi si preparano per la sesta edizione della Saetta frentana, prevista per giovedì 14 maggio presso l’impianto di atletica leggera Stefano Orecchioni in via Rosato a Lanciano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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