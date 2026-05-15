Calcio a 5 | la Sos Paris di Seneghe trionfa e punta alle regionali
La squadra Sos Paris di Seneghe ha conquistato il titolo nel campionato di calcio a 5, ottenendo così la qualificazione alle regionali. La vittoria è arrivata dopo una serie di partite intense e competitive, che hanno visto i giocatori mettere in campo impegno e determinazione. La rosa si distingue per alcuni elementi chiave, considerati i punti di forza della formazione, che hanno contribuito al successo finale. La squadra ora si prepara per le prossime sfide in vista delle regionali.
? Punti chiave Come ha fatto la Sos Paris a dominare il campionato?. Chi sono i pilastri tecnici che hanno garantito la vittoria?. Quale strategia ha permesso il distacco netto dal Forum Traiani?. Come affronteranno la sfida decisiva per il titolo regionale?.? In Breve Vittoria per 7-3 contro l'Aidomaggiorese con 45 punti totali in classifica.. Distacco di tre lunghezze rispetto al secondo classificato Forum Traiani di Fordongianus.. Finali regionali in programma a Codrongianos per domenica 31 maggio.. Gestione tecnica di Andrea Muscas e supporto del presidente Alessandro Fais.. La Sos Paris 2006 di Seneghe conquista il titolo provinciale di calcio a 5 amatori battendo l’Aidomaggiorese per 7-3, chiudendo così un campionato caratterizzato da una netta superiorità tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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