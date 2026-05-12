La squadra Under 12 di Riviera Volley ha conquistato la vittoria nel campionato regionale, terminando la fase con 20 punti. La formazione ha ottenuto il primato davanti agli altri team in classifica. Adesso, i giovani atleti si preparano per affrontare le prossime sfide a Arenzano, dove incontreranno gli avversari qualificati di questa fase. La squadra si è distinta durante l’intera competizione per i risultati ottenuti.

? Punti chiave Come hanno fatto i ragazzi a dominare la classifica con 20 punti?. Chi sono gli avversari che i gialloneri affronteranno ad Arenzano?. Perché la vittoria in campo è diventata un progetto creativo illustrato?. Come ha fatto il mister Dichio a costruire una squadra vincente?.? In Breve Under 13 vince titolo 3×3 a Vado superando Alassio Toirano e Sabazia.. Semifinali regionali ad Arenzano previste per domenica 17 maggio contro Colombo Genova e Amis.. Classifica interprovinciale vede il Riviera con 20 punti davanti ad Alassio Toirano con 19.. Squadra Under 13 protagonista di un cartoon dedicato al percorso sportivo stagionale.. La formazione Under 12 del Riviera Volley Sanremo ha conquistato il titolo interprovicale domenica scorsa battendo il Volley Finale con un netto 3 a 0 in trasferta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riviera Volley: l’Under 12 trionfa e vola alle regionali

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