Capolavoro di Paris a quasi 37 anni Trionfa nella libera di Kvitfjell

Dominique Paris, a quasi 37 anni, ha ottenuto una vittoria importante nella discesa libera di Kvitfjell. Nonostante l’età, ha dimostrato di mantenere una grande competitività sulle piste norvegesi, raggiungendo velocità superiori ai 140 kmh. La gara ha visto il suo nome tra i protagonisti, confermando che l’esperienza può ancora fare la differenza in discipline ad alta velocità.

La classe certe volte riesce a sconfiggere anche la carta d’identità. Dominique Paris il prossimo 14 aprile compirà 37 anni che non è proprio l’età adatta per buttarsi giù con gli sci in discesa libera a oltre 140 km all’ora. Eppure l’azzurro è stato capace di vincere sulla Olympiabakken di Kvitfjell nella discesa delle finali di coppa del mondo mettendosi alle spalle il fenomeno Von Allmen, terzo Kriechmayr. Paris ha sciato in maniera perfetta, conquistando la venticinquesima vittoria in coppa del Mondo che gli permette di superare Gustavo Thoeni ed è la ventesima vittoria in discesa. Con il successo di Lillehammer si mette dietro un altro fenomeno della discesa come Franz Klammer, che si era fermato a 19. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Capolavoro di Paris a quasi 37 anni Trionfa nella libera di Kvitfjell Articoli correlati IL RE DI KVITFJELL! Dominik Paris si sbrana la pista e torna a vincere a quasi 37 anni!Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino si aprono subito con il botto per l’Italia. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: PARIS DA SOGNO! Magnifico assolo a Kvitfjell a quasi 37 anni! Tutto quello che riguarda Capolavoro di Paris a quasi 37 anni... Temi più discussi: Riccardo Cocciante: La musica ci avvicina al Mistero; Il capolavoro di Molière. Al Galli un Misantropo feroce e commovente; Un capolavoro di Rossini al Teatro Massimo: la Petite Messe Solennelle risuona a Palermo; Teatro Verdi - Stagione Lirica e di Balletto 2026. Capolavoro di Paris a quasi 37 anni Trionfa nella libera di KvitfjellL'azzurro centra la venticinquesima vittoria in carriera (superando Thoeni) nelle finali di coppa del Mondo in Norvegia ... panorama.it Discesa di Kvitfjell: fenomeno Paris, centra il 25° successo in Coppa e supera ThoeniL'azzurro che compirà 37 anni il 14 aprile torna a vincere dopo un anno con una gara capolavoro ed è terzo nella Coppa di specialità. Ottavo Alliod, Schieder 10° davanti a Franzoni ... msn.com "LA CATTEDRALE" liberamente ispirato a Notre Dame de Paris di Victor Hugo Drammaturgia e regia: Roberta Costantini e Marco Marino Lo spettacolo "La Cattedrale" è una potente e visionaria riscrittura del capolavoro di Victor Hugo. La narrazione viene sot facebook