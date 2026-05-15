Calciatore Barcellona Lamine Yamal sventola bandiera Palestina Katz lo attacca | Terrorista Sanchez | Eroe - VIDEO
Durante una recente manifestazione, il calciatore del Barcellona Lamine Yamal ha mostrato una bandiera palestinese, scatenando reazioni contrastanti. Un commentatore ha definito il gesto come un atto terroristico, mentre un altro ha definito Yamal un eroe. Il presidente spagnolo ha successivamente commentato sui social, affermando che considerare il sventolare quella bandiera come un atto d’odio equivale o a perdere il senno o a essere accecati dall’ignominia. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico.
Il presidente spagnolo Sánchez ha replicato via social alle accuse di Katz, scrivendo che "chi ritiene che sventolare la bandiera di uno Stato equivalga a 'incitare all'odio', o ha perso il senno o è accecato dalla propria ignominia". Il primo ministro ha poi difeso il gesto del giovane calciatore,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il calciatore del Barcellona Yamal sventola bandiera palestinese per vittoria della Liga
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