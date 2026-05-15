Pedro Sanchez difende Lamine Yamal dagli attacchi del governo israeliano | Ha solo espresso solidarietà alla Palestina

Da tpi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pedro Sanchez si schiera a favore del calciatore del Barcellona, Lamine Yamal, difendendolo dagli attacchi provenienti dal governo israeliano. Il motivo della controversia riguarda un suo gesto di solidarietà nei confronti della Palestina. Sanchez ha dichiarato che il calciatore ha semplicemente espresso un messaggio di sostegno, senza compiere azioni che possano essere considerate offensive o controverse. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha alimentato un dibattito pubblico sulla libertà di espressione degli atleti.

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Pedro Sanchez difende il calciatore del Barcellona Lamine Yamal dagli attacchi del governo israeliano. Il calciatore spagnolo, infatti, aveva festeggiato la conquista del campionato spagnolo sventolando una bandiera palestinese dal tetto del bus scoperto che trasportava i giocatori. Le immagini, oltre a essere diventati virali, avevano provocato la reazione del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che aveva accusato il giocatore di “incitare contro Israele e fomentare l’odio” accostando il gesto del fuoriclasse agli attacchi di Hamas del 7 ottobre: “Chi sostiene questo tipo di messaggi deve chiedersi: lo considera umanitario? È questo morale?”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Pedro Sanchez difende Lamine Yamal dagli attacchi del governo israeliano: “Ha solo espresso solidarietà alla Palestina”
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