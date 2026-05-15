In Calabria, sono stati assegnati complessivamente 27 riconoscimenti con la Bandiera Blu, che premia le località costiere per la qualità delle acque e dei servizi. Quattro nuovi comuni della regione hanno ottenuto il riconoscimento, portando a 27 il numero totale di località premiate. Tra i comuni che hanno ricevuto il riconoscimento ci sono alcune località che si sono distinte per le caratteristiche ambientali e turistiche. L’annuncio è stato fatto ufficialmente nelle ultime settimane, confermando la posizione della regione nella classifica nazionale.

? Punti chiave Quali nuovi comuni calabresi hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento ambientale?. Come influirà questo primato sulla gestione dei rifiuti e del turismo?. Perché la qualità dell'acqua deve essere costante per quattro anni?. Dove si concentrano i nuovi litorali premiati tra Cosenza e Reggio?.? In Breve Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri ottengono il riconoscimento per la qualità delle acque.. I criteri Fee richiedono eccellente qualità dell'acqua per quattro anni consecutivi.. Il premio favorisce l'integrazione tra attività di pesca e turismo nelle province calabresi.. La Liguria guida la classifica nazionale con un totale di 35 Bandiere blu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria al secondo posto: 27 Bandiere blu e 4 nuovi comuni premiati

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Calabria a quota 27 Bandiere Blu nel 2026 #shorts #calabria #bandierablu #mare #turismo #news

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