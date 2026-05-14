Bandiere Blu Ravenna e Cervia ancora una volta tra i comuni premiati
Ravenna e Cervia sono state inserite tra i comuni italiani che hanno ricevuto il riconoscimento Bandiera Blu per il 2026. I due territori si aggiungono a un gruppo di 257 località rivierasche che hanno ottenuto il premio quest’anno. Complessivamente, le spiagge italiane che possono fregiarsi di questa certificazione sono 525, rappresentando circa l’11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale.
Ci sono anche Ravenna e Cervia tra le 257 località rivierasche che hanno ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu 2026: 257 Comuni italiani, per complessive 525 spiagge che corrispondono a circa l’11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. Un trend in crescita, come riferisce Adnkronos, con.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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