Festival di Sanremo Lda e Aka 7even nei primi cinque della seconda serata

Buone notizie nella seconda serata del Festival di Sanremo per i due napoletani in gara assieme, Lda e Aka 7even, che sono finiti nei primi cinque della graduatoria di martedì 25 febbraio con il brano “Poesie clandestine”.Con loro, in rigoroso ordine casuale troviamo: Tommaso Paradiso, Nayt. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sanremo 2026, gli abiti di LDA e AKA 7even per la seconda serata del Festival: look e stilistaQuali sono gli abiti di LDA e AKA 7even per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora i due...

Sanremo 2026, gli abiti di LDA e AKA 7even per la prima serata del Festival: look e stilistaQuali sono gli abiti di LDA e AKA 7even per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora i due...

Napoli ed il festival di Sanremo, storia di un rapporto complicato

Perché LDA ha indossato un guanto nella seconda serata di Sanremo 2026LDA partecipa al Festival di Sanremo 2026 in coppia con Aka7 col brano Poesie clandestine. Perché nella seconda serata ha indossato un guanto sul palco? Continua la 76esima edizione del Festival di Sa ... fanpage.it

Sanremo 2026, chi sono LDA e Aka 7even: età, veri nomi, esordi, Amici, curiositàTra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è la coppia formata da LDA e Aka 7even con il brano Poesie clandestine. Conosciamoli meglio. E’ ufficialmente iniziata la 76esima ... notizie.it

“Non ci sono vie di mezzo al Festival”. Sanremo 2026, seconda serata: 15 cantanti in gara. Gli altri 15 li vedremo poi nella serata successiva. Dalla sala stampa, @giannisibilla e @claudiocabona ci raccontano il meglio e il peggio della seconda serata di quest - facebook.com facebook