La partita tra Cagliari e Torino si gioca nella trentasettesima giornata del campionato di Serie A 20252026. I sardi cercano un punto per assicurarsi la salvezza, mentre i granata puntano a vincere per migliorare la posizione in classifica. La gara si svolge in un stadio di proprietà delle due squadre, con la telecronaca trasmessa su una piattaforma sportiva. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima del calcio d’inizio.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I sardi vanno a caccia del punto mancante per la salvezza, mentre i granata vogliono vincere per ottenere il miglior piazzamento possibile. Cagliari vs Torino si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 20.45 presso l’Unipol Arena. CAGLIARI VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Udinese, i sardi hanno una nuova ed ultima opportunità casalinga per distanziarsi definitivamente dalla zona retrocessione e rimanere in Serie A. Serve però necessariamente la vittoria. I granata sono dalvi da tempo, ma delusi da una stagione anonima. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Torino, trentasettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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