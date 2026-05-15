Cagliari-Torino domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 18:00 si disputa la partita tra Cagliari e Torino, valida per un match di campionato. Per il Cagliari si tratta dell’ultima partita casalinga all’Unipol Domus, con l’obiettivo di ottenere i punti necessari per mantenere la categoria. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili le quote e i pronostici per l’incontro. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

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Il Cagliari deve conquistare la salvezza in questo turno casalingo contro il Torino, l’ultimo che giocherà all’Unipol Domus. Ai sardi basta un punto per garantirsi la permanenza nella Serie A, e ha due partite a disposizione per ottenerlo, ma spera di centrare il traguardo già domenica. Gli uomini di mister Fabio Pisacane hanno sprecato un’occasione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Cagliari - Torino Dom 17/05/2026 H.15:00

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