Cagliari-Torino domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle 18:00 si disputa la partita tra Cagliari e Torino, valida per un match di campionato. Per il Cagliari si tratta dell’ultima partita casalinga all’Unipol Domus, con l’obiettivo di ottenere i punti necessari per mantenere la categoria. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili le quote e i pronostici per l’incontro. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

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Il Cagliari deve conquistare la salvezza in questo turno casalingo contro il Torino, l’ultimo che giocherà all’Unipol Domus. Ai sardi basta un punto per garantirsi la permanenza nella Serie A, e ha due partite a disposizione per ottenerlo, ma spera di centrare il traguardo già domenica. Gli uomini di mister Fabio Pisacane hanno sprecato un’occasione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cagliari-Torino (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cagliari - Torino Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Atalanta-Bologna (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. Udinese-Cremonese (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa trasferta sul campo dell’Udinese è una delle ultime occasioni per la Cremonese di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. 37a Giornata Serie A Domenica 17 Maggio Ore 15 Inter-Verona Domenica 17 Maggio Ore 18 Atalanta-Bologna Domenica 17 Maggio Ore 20.45 Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese Lunedì 18 Maggio ore 20.45 Como-Parma Genoa-Milan Ju x.com Cagliari, doppio recupero per il Torino: riecco Borrelli e MinaDoppio rientro in gruppo per il Cagliari, in vista della partita contro il Torino (domenica ore 20.45, all’Unipol Domus arbitra Alberto Ruben Arena ). Dopo che ieri era tornato a piena disposizione Al ... unionesarda.it Cagliari-Torino: Pisacane cerca i punti decisivi per la salvezza aritmeticaCagliari-Torino, 37ª giornata Serie A: domenica 17 maggio alle 20:45 all'Unipol Domus i sardi di Pisacane cercano i punti per chiudere il discorso salvezza dopo il ko con l'Udinese. lifestyleblog.it [Pre-Match Discussion Thread] Inter vs Cagliari (Serie A, Matchday 33) reddit