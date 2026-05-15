Il Comune di Cagliari ha approvato l’attivazione delle carriere alias per i dipendenti, consentendo loro di accedere a diverse opportunità di avanzamento professionale. Nel frattempo, anche il Comune di Genova, sotto la guida di un nuovo incarico, si prepara a mettere in atto questa stessa misura. Entrambi gli enti hanno comunicato ufficialmente le decisioni, segnando un passo importante nelle politiche di gestione delle risorse umane all’interno delle amministrazioni locali.

Il Comune di Cagliari ha dato il via libera alle carriere alias per i propri dipendenti, mentre quello di Genova guidato da Ilaria Salis si appresta a farlo. Nel capoluogo della Liguria è stata l’assessore alle Pari opportunità e Politiche di genere Rita Bruzzone ad annunciare, nel corso di un'intervista all'edizione locale de 'la Repubblica' alla vigilia della Giornata internazionale contro l'omolesbotransbifobia, il riconoscimento dell’'identità alias dei dipendenti e dei cittadini per permettere alle persone trans e non binarie di autodeterminarsi. "È doveroso da parte dell'amministrazione rappresentare tutti”, ha commentato Bruzzone che ha ricordato come il sindaco Silvia Salis e la sua giunta abbiano voluto aprire un Ufficio per i diritti Lgbtqia+. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cagliari e Genova aprono alle carriere alias

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