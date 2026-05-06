Genova culle vuote e carriere spezzate | come si piazza la Liguria nella classifica delle mamme

A Genova e in tutta la Liguria, molte donne affrontano sfide legate alla maternità, con alcune che interrompono o rallentano le proprie carriere a causa delle esigenze di cura. La regione si colloca tra le aree con più difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, riflettendo un fenomeno diffuso nel Paese. Nonostante il dibattito pubblico, il tema rimane centrale nelle discussioni sulla condizione delle madri e sulle opportunità di supporto.

"In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico attorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, tra desiderio e rinuncia, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro". Questo il commento.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Classifica delle città italiane con il clima migliore: come si piazza GenovaNelle ultime ore è uscita l'annuale classifica delle città con il clima migliore d'Italia, è stata come sempre elaborata dal Sole 24 Ore basandosi... Marche sempre più "anziane" e culle vuote: Ancona tiene, ma il calo demografico non si fermaANCONA – La fotografia scattata dall'Istat sul 2024 conferma un trend ormai consolidato per le Marche: la popolazione diminuisce, invecchia e le... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Marche sempre più anziane e culle vuote: Ancona tiene, ma il calo demografico non si ferma; Censimento, una Verona che cambia tra culle vuote e nuovi orizzonti. Genova, culle vuote e carriere spezzate: come si piazza la Liguria nella classifica delle mammeI dati (e le difficoltà) che emergono dal rapporto 'Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026' diffuso da Save The Children attraverso dati Istat ... genovatoday.it Culle vuote e speranzaMentre molti giovani italiani vanno all'estero a cercare lavoro, calano le nascite anche tra gli immigrati. Lo sguardo nei confronti dell’immigrazione parla di noi, della nostra capacità di progettare ... avvenire.it manichini a pezzi in una sala chiusa di un museo. genova, novembre 2024. x.com La nave scuola della Marina Militare riparte da Genova dopo il Tour Mondiale 2023-2025 e dieci mesi di manutenzione alla Spezia. In caso di maltempo, eventuali annullamenti delle visite saranno comunicati sul sito ufficiale due ore prima - facebook.com facebook