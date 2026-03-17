Ieri a Genova si sono riuniti alcuni avvocati che sostengono il No al referendum, tra loro una figura ha affermato che la Costituzione è stata scritta per limitare il potere politico. Un altro ha commentato che la separazione delle carriere è soltanto una maschera. Durante l’evento finale, sono state fatte dichiarazioni riguardo al ruolo del giudice e alle funzioni dello Stato.

“Il forte non ha nessun bisogno del giudice”. Ieri a Genova, a margine dell’evento finale della campagna del comitato degli Avvocati per il no, “Nello spirito della Costituzione”, Enrico Grosso e Raffaele Caruso hanno messo a fuoco l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la tutela concreta dei diritti “messi in discussione dalla riforma”. Per Grosso, presidente del comitato “Giusto dire di no”, avvocato penalista e ordinario di diritto costituzionale all’Università di Torino, un punto essenziale sul quale basare la propria contrarietà è proprio l’ autonomia della magistratura come argine al potere. “La Costituzione è stata scritta per porre dei limiti al modo in cui il potere politico utilizza gli strumenti che gli sono stati dati dalla legge”, dice a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, avvocati per il No a Genova. Grosso: “Costituzione scritta per porre limiti al potere politico”. Caruso: “Separazione delle carriere è una maschera”

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