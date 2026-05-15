Una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di cento navi italiane che, pur essendo di proprietà di soggetti residenti in Italia, navigavano nelle acque nazionali issando bandiere di stati esteri. Queste imbarcazioni risultavano sconosciute al fisco italiano, non pagando le tasse dovute. L’indagine si è concentrata sul modus operandi di queste navi, che aggiravano le normative fiscali attraverso l’uso di bandiere straniere. La maxi operazione ha coinvolto diversi controlli lungo le rotte marittime italiane.

Sono 100 le navi che, nonostante fossero riconducibili a soggetti residenti in Italia, navigavano nelle acque nazionali con bandiere di altri Stati ed erano sconosciute al fisco nazionale. La scoperta è stata fatta a seguito dell’operazione Red Jack della Guardia di finanza cagliaritana, nonché una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria eseguite nel campo della nautica da diporto. Questa inchiesta, che è stata caratterizzata da una grande capillarità, ha consentito di svelare un gigantesco patrimonio nautico rimosso dal controllo fiscale. Le imbarcazioni e le navi da diporto sconosciute al sistema tributario hanno un valore totale superiore ai 48 milioni di euro e le sanzioni amministrative contestate potrebbero arrivare a 23 milioni, in riferimento al valore d’acquisto o di mercato dei beni non dichiarati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cagliari, cento navi italiane aggiravano il fisco usando bandiere estere: la maxi operazione della Guardia di Finanza

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