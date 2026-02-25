Fatturifici creati per frodare il fisco e riciclare denaro per un giro d' affari di miliardi di euro | la maxi operazione Cash Back della Finanza

ANCONA – Autentici “fatturifici” che, nel giro di due o tre anni, hanno emesso fatture oggettivamente false per un valore complessivo di 5 miliardi di euro. Società dalla vita brevissima – spesso non superiore a dodici mesi – ma capaci di generare volumi d’affari enormi, con centinaia di milioni di euro di falso fatturato concentrato in un arco temporale estremamente ristretto. È il risultato di una vasta indagine del comando provinciale della guardia di finanza di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale e internazionale. L’operazione denominata “Cash Back”, costituisce lo sviluppo investigativo della precedente operazione “Fast and Clean”, sempre condotta dalla tenenza di Senigallia su delega e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

