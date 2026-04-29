Studenti 89 nuovi posti letto alle Cave | parte il recupero della residenza Tartaglia

Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della residenza universitaria “Tartaglia” situata in via Tartaglia 9, nel quartiere Cave. Complessivamente, saranno disponibili 89 nuovi posti letto per gli studenti che frequentano l’ateneo locale. L’intervento prevede il recupero dell’edificio esistente, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di alloggi per gli studenti e migliorare le condizioni di permanenza nella struttura.

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della residenza universitaria “Tartaglia”, in via Tartaglia 9, nel quartiere Cave. Con la consegna del cantiere all’aggiudicatario, avvenuta lo scorso 21 aprile, prende il via un intervento atteso da anni, destinato a recuperare un edificio costruito.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sesto punta agli studenti: 500 nuovi posti letto in via MilaneseSesto si prepara a trasformarsi in un polo strategico per l’accoglienza universitaria, con la struttura di via Milanese che è ormai pronta per... Ospedale 'San Camillo de Lellis', via libera ai nuovi posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione FunzionaleProsegue il percorso di potenziamento dell’offerta assistenziale di Asl Foggia nel territorio provinciale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: VIDEO | Residenza Tartaglia: 89 nuovi posti letto per gli studenti; Studenti, 89 nuovi posti letto alle Cave: parte il recupero della residenza Tartaglia; Padova, al via il recupero della residenza Tartaglia: 89 nuovi posti letto per gli studenti nel quartiere Cave; RESIDENZA TARTAGLIA: PIÙ POSTI LETTO PER STUDENTI. Case gratis agli studenti. In cambio il volontariato. Si aprono nuovi postiHumanicampus, ecco il nuovo bando per l’assegnazione di un letto agli studenti fuori sede che poi presteranno il loro servizio come volontari dell’Humanitas. Negli appartamenti curati ... lanazione.it Nuovi studentati universitari, la Cdp in campo: altri trentamila posti entro il 2027E' online il nuovo bando di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti, in base alla convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della ... corriere.it La #RegioneSiciliana assicura, anche nell’anno accademico 2025/2026, la copertura integrale delle borse di studio ai 34.785 studenti risultati idonei nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu) per un totale di 119,6 milio - facebook.com facebook L'università di Pavia elimina le tasse agli studenti fino a 32mila euro di Isee: è la prima in Italia. Ecco come funziona negli altri atenei x.com