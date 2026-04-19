Dario Simic, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN' prima dell'incontro tra Verona e Milan, partita valida per la 33ª giornata della Serie A 2025-2026. Durante l'intervista, ha espresso dispiacere per l'assenza di Maldini e ha commentato sul possibile proseguimento della carriera di Luka Modric, affermando di aver parlato con lui recentemente.

Dario Simic, ex difensore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su cosa serve al Milan per tornare grande: “Non si fa in un minuto. Mi dispiace che non ci sia Paolo Maldini: con lui qua sarebbe stato molto più facile”. Sul futuro di Luka Modric: “Ho parlato con Luka, ho visto che è molto felice a Milano e Milanello. Mi ha detto che non ha ancora deciso se rimane un anno o no. Ma ho visto che sta cercando un appartamento. Non so le sue cose familiari”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Simic: “Mi spiace che non ci sia qui Maldini. Modric rimane? Mi ha detto che …”

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