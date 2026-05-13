L'ex calciatore brasiliano, noto per aver giocato con il Milan tra il 2003 e il 2008, ha commentato il momento attuale della squadra in un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ha parlato delle prossime partite decisive, affermando che si aspetta di rivedere il Milan di inizio stagione. Inoltre, ha scherzato sulla possibilità di far giocare un centrocampista anche bendato, per sottolineare la fiducia nelle sue capacità.

Marcos Cafu, ex terzino destro del Milan per cinque stagioni (2003-2008), ha parlato dei rossoneri in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Sui problemi del Milan nell'ultimo periodo: «Sono convinto che nelle due gare decisive rivedremo il Milan che abbiamo conosciuto nella prima parte della stagione. Quale squadra nell’arco di una stagione non attraversa un momento di difficoltà? Il problema del Milan è che sia arrivato proprio nel rush finale del campionato e quindi lo si nota di più». Sul Milan di Massimiliano Allegri che sembra aver perso compattezza: «Credo sia più un calo fisiologico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cafu: “Nelle due gare decisive rivedremo il Milan di inizio stagione. Farei giocare Modric anche bendato”

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