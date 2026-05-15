Una mattina, aprendo la finestra di casa, si nota un frammento di intonaco sul pavimento, mentre da un balcone o cornicione si sono staccati alcuni calcinacci. Episodi di questo tipo si verificano spesso e coinvolgono i condomini, sollevando questioni sulla responsabilità del condominio. La caduta di pezzi di muro o calcinacci rappresenta un rischio concreto per le persone che si trovano nelle aree esterne o vicine agli edifici. La questione legale si concentra su chi debba rispondere di eventuali danni o incidenti provocati da tali eventi.

Ci sono episodi che non possono essere ignorati: una mattina ci affacciamo dal balcone e notiamo un piccolo frammento di intonaco caduto sul pavimento, se non pezzi di muro staccatisi da un cornicione. Sono situazioni che mettono ansia, ma anche dubbi pratici: chi paga se succede qualcosa? Risponde il condominio, il singolo proprietario, l'amministratore? Vediamo insieme cosa fare e come funzionano le responsabilità in casi del genere. Cosa fare dopo la caduta di calcinacci da cornicioni e balconi Il primo gesto, se ci accorgiamo che si è verificato un distacco, è mettere subito in sicurezza la zona sottostante.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caduta di calcinacci da cornicioni e balconi: quando è responsabile il condominio

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