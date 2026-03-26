Il forte vento che si è abbattuto su Genova ha provocato diverse situazioni di emergenza. Sono stati registrati crolli di calcinacci e il crollo di un ramo di un albero di grande dimensione, che ha ferito una donna in via Guidobono, a Castelletto. Inoltre, si sono verificati dirottamenti di voli e chiusure di strade.

La donna è stata colpita in testa ed è caduta a terra, ferendosi anche al ginocchio, ed è stata portata in ospedale al Villa Scassi di Sampierdarena dalla Croce Bianca Genovese. Tra gli altri interventi, in mattinata sono caduti calcinacci da un cornicione in via Oberdan, a Nervi, nei pressi di largo Edilio Pesce. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. La viabilità è stata deviata per un paio d'ore, con conseguenti rallentamenti. Al momento la situazione del traffico risulta ripristinata. Vento forte: decine di interventi nella notte. Anche oggi avviso meteo, previsioni e chiusure Sempre a causa del vento, è stato dirottato a Pisa un volo in arrivo da Napoli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Vento: caduta calcinacci, donna ferita da un ramo crollato, voli dirottati e strade chiuse

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