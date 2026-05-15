Barbara d’Urso si è presentata in tribunale per affrontare una causa legale riguardante questioni legate a Mediaset, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. La conduttrice ha dichiarato di voler spiegare tutto davanti ai giudici, ritenendo che quella sia la sede più adeguata per chiarire i fatti. La sua presenza in tribunale è stata confermata e si asserisce che intende fornire una versione completa degli eventi. La causa riguarda questioni legali ancora in fase di definizione.

Barbara d’Urso è pronta a raccontare tutta la verità su Mediaset, Maria De Filippi e Silvia Toffanin in Tribunale: “Davanti ai giudici, che è la sede opportuna per spiegare tutto”. Il duro sfogo della popolare conduttrice e attrice, per molti anni tra i volti di punta di Canale 5 con ben 4 programmi condotti contemporaneamente tra pomeriggio e prima serata, arriva dalle pagine autorevoli de La Stampa. Una lunga intervista con Maria Corbi che anticipa la causa in Tribunale dopo il fallimento della mediazione con i legali di Cologno Monzese. OFFERTA UMILIANTE DA MEDIASET «Se ti dichiari disponibile ad un accordo serio e di sostanza, ti aspetti che l’altra parte faccia altrettanto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BARBARA D’URSO IN TRIBUNALE: “LA VERITÀ SU MEDIASET, DE FILIPPI E TOFFANIN”

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Barbara D’Urso contro Mediaset la verità sulla causa legale

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