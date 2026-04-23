Barbara D’Urso fa causa a Mediaset | il ritorno della regina tra vendetta luci al neon e conti in sospeso

Dopo tre anni di assenza, la conduttrice ha deciso di rivolgersi ai tribunali contro Mediaset. La causa non riguarda un risarcimento economico, ma altre questioni legate alla sua carriera e alle dinamiche con l’azienda. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo e tra il pubblico, che si interroga sulle ragioni di questa decisione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra la conduttrice e il gruppo televisivo.

Alla fine il sangue ha iniziato a scorrere — non quello vero, ma quello catodico, viscoso, che cola dagli studi televisivi quando i riflettori si spengono troppo in fretta e qualcuno resta al buio più del previsto. Barbara D’Urso non è tornata: è riemersa, come una creatura anfibia cresciuta nei corridoi fluorescenti della tv commerciale, con ancora addosso il trucco di scena e un conto aperto grande come uno share del sabato sera. Tre anni di silenzio non sono una pausa, sono un’esecuzione lenta. E quando il sipario resta chiuso così a lungo, o ti dimenticano o diventi un fantasma. Lei ha scelto la terza via: fare causa. Non per soldi — dettaglio che puzza di benzina versata su un incendio già acceso — ma per qualcosa di più primordiale, più televisivo: riconoscimento, dignità, controllo della narrazione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: il ritorno della regina, tra vendetta, luci al neon e conti in sospeso Notizie correlate Leggi anche: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset Leggi anche: Barbara d'Urso fa causa a Mediaset: "Ingerenze e diritti non pagati" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Domenica In, Barbara D’Urso torna in corsa: il retroscena che fa tremare Matano (e anche Selvaggia Lucarelli); Barbara D’Urso fa causa a Mediaset; Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. 'Ingerenze e diritti non pagati', Barbara D'Urso fa causa a MediasetBarbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazi ... ansa.it Barbara D’Urso fa causa a MediasetBarbara D'Urso ha deciso di fare causa a Mediaset. Lo riporta l'edizione online de 'La Stampa', spiegando che la procedura di mediazione tra le parti si è ... lapresse.it Barbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta. Lo rende noto l'edizione online de La Stampa. La D'Urso attende infatti ancora le scuse per l - facebook.com facebook Barbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta. Lo rende noto l'edizione online de La Stampa. La D'Urso attende infatti ancora le scuse per l x.com