Caccia in Umbria via libera unanime al calendario 2026-2027 | apertura generale il 20 settembre
La Terza Commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato senza opposizioni il calendario venatorio regionale per il biennio 2026-2027. La decisione prevede l'apertura generale della stagione di caccia il 20 settembre. La proposta riguarda le date e le modalità di attività di caccia nella regione e riguarda il periodo di due anni. La delibera è passata con il voto favorevole di tutti i membri presenti.
La Terza Commissione consiliare dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la proposta di Calendario venatorio regionale per il biennio 2026-2027.Un voto condiviso da tutte le forze politiche, che segna un risultato significativo per una materia storicamente divisiva come. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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