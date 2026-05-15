Caccia in Umbria via libera unanime al calendario 2026-2027 | apertura generale il 20 settembre

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Terza Commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato senza opposizioni il calendario venatorio regionale per il biennio 2026-2027. La decisione prevede l'apertura generale della stagione di caccia il 20 settembre. La proposta riguarda le date e le modalità di attività di caccia nella regione e riguarda il periodo di due anni. La delibera è passata con il voto favorevole di tutti i membri presenti.

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La Terza Commissione consiliare dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la proposta di Calendario venatorio regionale per il biennio 2026-2027.Un voto condiviso da tutte le forze politiche, che segna un risultato significativo per una materia storicamente divisiva come. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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