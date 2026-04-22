Umbria calendario scolastico 2026 2027 | lezioni al via il 14 settembre Aggiornato con PDF

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027, con inizio delle lezioni il 14 settembre 2026 e fine il 8 giugno per le scuole primarie e secondarie. Le scuole dell’infanzia termineranno le attività il 30 giugno. È stato diffuso un documento in formato PDF che riporta tutte le date ufficiali del calendario.

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027: le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2026 e si concluderanno l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia termineranno le attività il 30 giugno. L'articolo Umbria, calendario scolastico 20262027: lezioni al via il 14 settembre. Aggiornato con PDF.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Umbria, calendario scolastico 2026/2027: lezioni al via il 14 settembreLa Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027: le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2026 e si... Calendario scolastico Toscana 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugnoLa Regione Toscana, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, ha definito il quadro per il calendario scolastico 20262027. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Umbria, calendario scolastico 2026/2027: lezioni al via il 14 settembre; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Calendario scolastico 2026/2027: in Umbria le lezioni inizieranno il 14 settembre 2026 - Agenzia Umbria Notizie; Calendario scolastico 2026/2027, in Umbria le lezioni inizieranno il 14 settembre 2026. Ultimo giorno di scuola l'8 giugno 2027. Anno scolastico 2026/27 in Umbria: approvato il calendario, si parte il 14 settembreAnno scolastico 2026/27 in Umbria: approvato il calendario, si parte il 14 settembre e si chiude l'otto giugno. Tutti i dettagli ... assisinews.it Calendario scolastico 2026-2027: tutte le date, i ponti e le festività regionaliLe Regioni definiscono il ritorno sui banchi per l'anno 2026/2027: scopri le date d'inizio, il calendario delle festività nazionali e le prime delibere locali su vacanze e ponti ... skuola.net Umbria, Marsciano, La Torre Campanaria del borgo di Papiano. x.com La volta più toccante di Pino a Umbria Jazz fu quella, del tutto imprevista, del 1992, quando arrivò a Perugia con la chitarra, senza band e suonò su un piccolo palco improvvisato in piazza IV Novembre! - facebook.com facebook