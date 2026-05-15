Csinistra Schlein | Legge omofobia matrimoni egualitari e riconoscimento figli in programma

Durante un convegno a Roma dedicato ai temi LGBT+, la segretaria del Partito Democratico ha annunciato che tra le priorità del suo partito ci sono l’approvazione di una legge contro l’omofobia, la definizione di matrimoni egualitari e il riconoscimento dei figli delle coppie same-sex. Ha dichiarato che, in collaborazione con altre forze progressiste, sono stati presi impegni chiari riguardo a questi obiettivi e ha sottolineato l’importanza di presentare un programma condiviso alle italiane e agli italiani.

(LaPresse) “Insieme alle altre forze progressiste siamo qui a prendere impegni molto chiari sul programma con cui ci presenteremo alle italiane e agli italiani” dice la segretaria del Pd Elly Schlein al convegno “Verso il 17 maggio: dati, urgenze e prospettive politiche sui temi lgbtquia+ ” a Roma. Con lei Alessandra Maiorino (M5S), Elisabetta Piccolotti (Avs), Maria Elena Boschi (Italia Viva) e Riccardo Magi (+Europa). “Siamo qui per ribadire l’impegno” prosegue Schlein, “per una legge contro l’omobilesbotransfobia, per i matrimoni contro l’odio e per riconoscere finalmente i figli e le figlie delle coppie omogenitoriali. È la politica che deve occuparsi dei diritti civili e non lasciare che siano i tribunali a sopperire a questa mancanza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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