Madia lascia il Pd | ora Schlein proponga un vero programma di sinistra

Marianna Madia ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico, segnando un cambiamento nel panorama politico italiano. La decisione arriva in un momento di tensioni all’interno del partito, mentre si cerca una direzione chiara per il futuro. La sua uscita apre la strada a nuove dinamiche interne e potrebbe influenzare le prossime scelte di leadership e le proposte politiche del partito.

di Gian Domenico Malpeli Nel triste panorama politico italiano finalmente una buona notizia: Marianna Madia lascia il Partito democratico. C’è solo da pregare che si porti dietro i vari Gentiloni, Guerini, Delrio, Fiano, Quartapelle e tutti i vari guerrafondai atlantisti e sionisti, allontanando il Pd dal “centrismo” che ha trasformato la sinistra in una sorta di brutta copia della Democrazia cristiana. Se Schlein vuole tornare a vincere deve abbandonare l’idea dell’ammucchiata pomposamente ribattezzata “campo largo”, e puntare su un programma chiaro con chi ci sta. Basta inseguire gli Stati Uniti nelle loro guerre in giro per il mondo, il rispetto del diritto internazionale va giustamente richiesto alla Russia, ma pure ad Usa e Israele; non ci devono essere pesi e misure differenti, se si sanziona la prima va fatto anche con i secondi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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