Lampedusa trasporto assistito per anziani e disabili | la Croce Rossa attiva nuovo servizio

La Croce Rossa Italiana nel comprensorio di Lampedusa e Linosa ha avviato un nuovo servizio di trasporto assistito rivolto a anziani, persone con disabilità e cittadini con difficoltà motorie. La iniziativa mira a garantire un supporto pratico per gli spostamenti di questi soggetti, rafforzando l’assistenza alla popolazione più fragile dell’area. Il servizio si inserisce nelle attività di assistenza della Croce Rossa locali per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Trasporto assistito con mezzi attrezzati e personale formato per garantire accesso a cure, servizi e attività quotidiane L’iniziativa nasce per facilitare gli spostamenti quotidiani e migliorare l’accesso ai servizi essenziali, sanitari e sociali, offrendo un supporto concreto a chi incontra ostacoli nella mobilità. I trasporti vengono effettuati con un mezzo attrezzato, dotato di pedana e sollevatore per carrozzine, oltre a sistemi di sicurezza certificati per garantire viaggi in piena sicurezza. Il servizio è assicurato dai volontari e dagli operatori del Servizio civile universale della Croce Rossa, preparati per assistere gli utenti in ogni fase, dalla salita sul veicolo fino all’arrivo a destinazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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