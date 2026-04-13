Buon compleanno Rudi Voller Franco Arese Ivano Bordon…

Oggi si festeggiano numerosi compleanni di personaggi pubblici provenienti dal mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Tra loro ci sono ex calciatori, atleti, attori, musicisti e personaggi noti nel settore televisivo e della musica. Si tratta di persone nate in diversi anni e provenienti da vari ambiti, tutte celebrate nel giorno di oggi con auguri e ricorrenze speciali. La giornata segna un momento di ricordo e di festa per molti di loro.

Buon compleanno Agostina Belli, Marco Mazzocchi, Anna Palazzo, Rudi Voller, Lucia Altieri, Franco Arese, Ivano Bordon, Enzo Monteleone, Maurizio Mannoni, Marco Fedi, Lou Bega, Kasparov, Franco Neri, Carles Puyol, Federica Felini, Silvia Giordano.. Oggi 13 aprile compiono gli anni: Anna Palazzo, manager; Luigi Cingolani, ex calciatore; Flavia Arrigoni, paroliera; Dino Bruni, ex ciclista; Lucia Altieri, cantante; Annarosa dal Maso, pittrice, scrittrice; Michele Florino, politico; Gastone Garziera, informatico; Carlo Soldo, ex calciatore, allenatore; Franco Arese, ex atleta, dirigente; Mario Anzidei, cantante; Bruno Piccioni, ex calciatore,...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Rudi Voller, Franco Arese, Ivano Bordon… Buon Compleanno Franco Causio, Gabriel Batistuta, Luca Solesin…Buon Compleanno Franco Causio, Giuseppe Rossi, Franco Nones, Eleonora Vallone, Cosimo Sibilia, Giorgio Tirabassi, Stefania Grimaldi, Roberta... Buon Compleanno a don Alvaro BardelliLe sue giornate iniziano con le lodi mattutine e la sempre partecipata celebrazione eucaristica nella Cappella della Madonna del Conforto all’interno...