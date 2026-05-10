Buon compleanno Franco Nanni Laetitia Casta Andrés Iniesta…
Oggi sono ricordate diverse persone che festeggiano il compleanno. Tra queste ci sono personaggi pubblici e figure note nel mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. La lista include attori, calciatori, giornalisti e politici di vari paesi. Le celebrazioni di questa giornata coinvolgono persone di diverse età e provenienze, tutte accomunate dal fatto di condividere la data di nascita.
Buon compleanno Antonio Polito, Maria Scicolone, Franco Nanni, Carmen Llera, Renato Schifani, Ferdinando Adornato, Sesa Amici, Mario Sesti, Sergio Ermotti, Laetitia Casta, Valerio Jalongo, Francesco Giro, Stefano Domenicali, Guido Improta, Ale di Ale e Franz, Simone Tomassini, Alessandro Cattelan, Manuel Coppola, Federico Ceccherini, Andrés Iniesta, Luca Matteucci, Serena Iansiti, Arianna Spessotto, Francesco d’Armiento, Giorgia Bracelli, Thibaut Courtois. Oggi 11 maggio compiono gli anni: Renzo Moschini, scrittore, politico; Maria Scicolone, scrittrice, cantante, personaggio tv, sorella di Sofia Loren, madre di Alessandra Mussolini; Adriana...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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