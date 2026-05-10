Buon compleanno Franco Nanni Laetitia Casta Andrés Iniesta…

Oggi sono ricordate diverse persone che festeggiano il compleanno. Tra queste ci sono personaggi pubblici e figure note nel mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. La lista include attori, calciatori, giornalisti e politici di vari paesi. Le celebrazioni di questa giornata coinvolgono persone di diverse età e provenienze, tutte accomunate dal fatto di condividere la data di nascita.

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