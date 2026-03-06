Educhiamo al Rispetto Nei luoghi della cultura CAMPANI la sfida contro il bullismo

La Regione Campania ha avviato un ciclo di nove incontri rivolti a famiglie e insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo è sensibilizzare sul tema del rispetto e contrastare il bullismo nei luoghi della cultura campani. Gli eventi si svolgono in diverse località e coinvolgono studenti, genitori e operatori educativi. La campagna si inserisce in un progetto più ampio di educazione civica.

