Una frase pronunciata durante una puntata di “Porta a Porta” ha suscitato un forte clamore e generato polemiche sui social e nei media. La discussione, centrata sul caso Garlasco, ha visto l’intervento di Concita Borrelli, che ha pronunciato una frase considerata offensiva o inappropriata. La Rai ha rilasciato un comunicato in cui prende le distanze dall’episodio, mentre il Garante Privacy ha annunciato di aver avviato un’istruttoria sulla vicenda. Vespa, conduttore del programma, ha inoltre annunciato formalmente le scuse ufficiali.

La frase pronunciata durante il dibattito sul caso Garlasco scatena polemiche immediate, Vespa annuncia le scuse. È esplosa una nuova polemica televisiva attorno al caso Garlasco dopo alcune frasi pronunciate durante l’ultima puntata di Porta a Porta. Al centro delle critiche ci sono le parole della giornalista Concita Borrelli, intervenuta nel corso di un confronto in studio dedicato alla vicenda. Le dichiarazioni hanno provocato reazioni immediate, prese di distanza in diretta, richieste di chiarimenti politici e l’intervento della Rai. Ma nelle stesse ore è arrivato anche un nuovo richiamo del Garante Privacy sulla gestione mediatica del delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bufera su “Porta a Porta” per la frase choc di Concita Borrelli: intervengono Rai e Garante Privacy

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