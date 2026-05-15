Buenos Aires Premier Padel P1 2026 quarti semifinali e finali live su Sky e NOW

Da oggi, 15 maggio, fino a domenica 17, l’evento Premier Padel P1 2026 si svolge all’Estadio Parque Roca di Buenos Aires. Le partite dei quarti di finale, le semifinali e la finale saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW. La manifestazione si svolge nella capitale argentina e coinvolge i migliori giocatori del circuito. Le gare si svolgono su campi all’interno dell’impianto, con un programma che prevede incontri quotidiani fino alla conclusione della competizione.

Da oggi, 15 maggio, a domenica 17 maggio appuntamento con il Premier Padel dall’Estadio Parque Roca di Buenos Aires. Le finali saranno trasmesse domenica sera sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Prosegue la stagione del Premier Padel 2026 con il torneo “Buenos Aires Premier Padel P1”, in programma da oggi, venerdì 15 maggio, fino a domenica 17 maggio all’Estadio Parque Roca di Buenos Aires. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Italia e in streaming su NOW, con la copertura delle fasi decisive del torneo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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APA STREAM | DÍA 6 | BUENOS AIRES P1 PREMIER PADEL 2026 | EN VIVO

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