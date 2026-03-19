Premier Padel 2026 il Cancún P2 in diretta su Sky e NOW | quarti semifinali e finali dal 20 al 22 marzo

Il Premier Padel 2026 si svolge al Rafa Nadal Tennis Center di Costa Mujeres, in Messico. Dal 20 al 22 marzo si tengono i quarti, le semifinali e le finali del torneo. Le finali femminile e maschile sono trasmesse in diretta su Sky Sport Max domenica notte. La competizione coinvolge giocatori di diversi Paesi e si disputa in un impianto moderno dedicato al padel.

Il circuito fa tappa in Messico al Rafa Nadal Tennis Center di Costa Mujeres: domenica notte le finali femminile e maschile in diretta su Sky Sport Max Il Premier Padel 2026 si sposta in Messico. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, il Rafa Nadal Tennis Center di Costa Mujeres, a Cancún, ospita il Cancún P2, terza tappa del circuito internazionale trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW. In campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del panorama mondiale del padel. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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